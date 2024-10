Sarà chiuso a partire dalle ore 7 del 14 novembre un tratto della Strada Provinciale 7 Montegorte-Desulo-Fonni, in corrispondenza del ponte sul Rio Aratu.

La chiusura, disposta dal Settore Infrastrutture della Provincia di Nuoro, è stata resa necessaria dalla situazione di pericolo rilevata da Vigili del Fuoco e tecnici della Provincia di Nuoro e dovuta alla presenza in una scarpata di alcuni massi rocciosi che, in caso di condizioni metereologiche avverse, potrebbero precipitare sulla carreggiata mettendo in serio pericolo gli utenti della SP 7.

Per questo motivo è stato predisposto un urgente intervento di pulizia e rimessa in sicurezza della scarpata.

L’interruzione sarà appositamente segnalata in corrispondenza di Montegorte, dell’uscita di Desulo in direzione Fonni, di Passo Tascusì e dell’uscita di Fonni in direzione Desulo.

Sarà consentito il transito in tutto il resto della strada.