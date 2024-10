Il servizio Verde pubblico ha disposto per oggi, lunedì 29 ottobre, la chiusura dei parchi cittadini a causa del forte vento.

Permangono, dalle 18 di ieri (domenica 28 ottobre) e per tutta la giornata di oggi, lunedì 29, condizioni di Allerta Gialla – criticità ordinaria per rischio idrogeologico su Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso e Logudoro.

La direzione generale della Protezione Civile regionale ha anche diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla mattinata di oggi 29 e per le successive 24 ore (sino alle ore 10 di domani martedì 30 ottobre 2018), si prevedono venti forti, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca, più forte nelle zone costiere. Secondo le stime, il culmine del fenomeno è atteso per il pomeriggio di oggi (lunedì 29). Possibili anche mareggiate sui tratti di costa esposti.