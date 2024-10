Chiusi dentro un sacco di plastica, buttati in mezzo alla campagna e destinati a morire. A San Sperate l’ignoranza di qualche delinquente ha fatto emergere una vicenda assurda. A danno di due piccoli cuccioli, con lo sfogo di Lidia sul gruppo “San Sperate e dintorni”: “Stasera voglio gridare a gran voce, voglio denunciare, questi due cuccioli sono stati trovati in via Assemini, dentro un sacco di concime, identico a quello che vedete nella seconda foto, legato nello stesso modo. Solo che il sacco che conteneva Vasco e Pesca è stato trovato per tempo e i cuccioli sono stati salvati, il sacco che vedete nella seconda foto è stato ritrovato stamattina e all'interno mummificato il corpicino di un'altro cucciolo. Provate ad immaginare con quali sofferenze è morta questa creatura. Chiunque tu sia, guardati bene le spalle d'ora in avanti, sappiamo che sei un agricoltore e presto o tardi salterà fuori il tuo nome e cognome. Chiunque abbia visto o sappia qualcosa può contattarci, manterremo l'anonimato. Questa crudeltà non ha giustificazioni! La nostra Associazione Anima Mundi San Sperate a 4 zampe, si è sempre resa disponibile ad aiutare tutti con riservatezza. Se siete in difficoltà, non arrivate a macchiarvi di questi crimini ma contattateci insieme una soluzione la troviamo”.