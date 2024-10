La Polizia municipale di Nuoro ha emesso un’ordinanza di chiusura della galleria di Pratosardo, statale 389, per consentire i lavori all’impianto di illuminazione danneggiato dall’incendio dello scorso 8 luglio.

Lo stesso impianto, infatti, ha subito gravi danni, con conseguente carbonizzazione dei cavi di alimentazione delle lampade, rendendo impraticabile la carreggiata interna.

La galleria resterà chiusa sino al termine dei lavori e alla completa messa in sicurezza.

Le auto saranno costrette a una deviazione che ha come itinerario: direzione S. S. 131 DCN – S. S. 389, veicoli provenienti da Cagliari-Sassari e Siniscola, via Segni, viale Funtana Buddia, via Dei Platani, via Murichessa, via Dessanay, Circonvallazione Sud dell’abitato di Nuoro;

direzione S.S. 389 – S.S. 131 DCN, veicoli provenienti da Arbatax, itinerario Circonvallazione Sud dell’abitato di Nuoro, via Dessanay, via Badu ‘e Carros, via della Resistenza, via San Giovanni Bosco, via Marongiu, via Mies Van Der Rohe, (rampa) via Segni.