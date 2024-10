L’Anas ha fatto sapere che la strada statale 131 "Diramazione centrale nuorese" è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio nei pressi della città di Abbasanta che ha richiesto l’intervento del canadair.

La circolazione è bloccata dal km 6.45 al km 5 in direzione nord.

Il personale dell’Anas è presente sul posto per ripristinare la circolazione il prima possibile, in piena sicurezza per gli utenti.

L’Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web http://www.stradeanas.it/traffico oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI Anas Plus”, disponibile gratuitamente in `App store` e in “Play store”.

Gli utenti hanno poi a disposizione la web tv www.stradeanas.tv e il numero 841-148 “Pronto Anas” per informazioni sull’intera rete Anas.