Sulla strada statale 131 ''di Carlo Felice'' un tratto e' provvisoriamente chiuso in direzione Nord a causa di un incidente al km 14, tra il bivio per Sestu (km 12) e la variante di Monastir (km 18,9), in provincia di Cagliari.

Lo comunica Anas sottolineando che il proprio personale e' presente sul posto per ripristinare la circolazione il prima possibile, in piena sicurezza per gli utenti.