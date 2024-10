Con Decreto del Ministro Orlando pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4/12/2015 n. 283 viene disposta la chiusura del Giudice di Pace di Alghero e il trasferimento delle funzioni a quello di Sassari.

"Un vero e proprio scandalo quello che si è consumato ad Alghero. Il fatto grave, gravissimo, è che tale chiusura è stata determinata da una precisa richiesta del Sindaco di Alghero fatta disattendendo un precedente deliberato del Consiglio comunale che aveva deliberato il mantenimento del Giudice di Pace di Alghero".

Così il consigliere comunale di Forza Italia Michele Pais.

"Un atteggiamento scorretto dal punto di vista procedurale oltre che dal punto di vista dell'etica politica e amministrativa che avrebbe voluto che una decisione simile venisse deferita alla massima Assemblea cittadina che avrebbe potuto conformare o revocare una propria precedente decisione.

Invece, lo stesso Sindaco che si premura di fare conferenze stampa su tutto, anche sulle cose più amene e che professa il sistema della partecipazione come metodo decisionale, decide in assoluta autonomia, senza averne ricevuto alcun mandato, di revocare in gran segreto una decisione del Consiglio comunale, sperando di far ricadere le responsabilità della chiusura del Giudice di Pace sul ministero. E invece il diavolo, si sa, fa le pentole e non i coperchi e nel Decreto di soppressione del Giudice di Pace di Alghero veni riportato chiaramente il motivo che ha determinato la chiusura.

Il consigliere Pais a questo punto sottolinea alcuni passaggi essenziali del decreto che di seguito riportiamo:

"Vista la nota del 3 luglio 2015, come integrata con nota del 7

ottobre 2015, con la quale il Sindaco di Alghero (...) ha evidenziato la sussistenza

di insanabili criticità gestionali, tali da determinare la revoca della

disponibilità dell'Ente al mantenimento, con oneri a proprio carico,

del presidio giudiziario;

(...)

Considerato che il mutato orientamento espresso con le note in

precedenza citate determina la decadenza dell'istanza di mantenimento

del presidio giudiziario (...)

Decreta:

Art. 1

1. L'ufficio del giudice di pace di Alghero cessa di funzionare

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite

all'ufficio del giudice di pace di Sassari."

"Lunedì – conclude Pais - depositeremo una mozione urgente in Consiglio comunale tesa a far chiarire questa posizione del Sindaco di alto tradimento del mandato avuto dal Consiglio comunale stesso e dall'intera città che si è sempre espressa per mantenere l' importantissimo presidio di Giustizia, unico rimasto in Citt&agr