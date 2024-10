"Provate a prenotare un biglietto per Civitavecchia da Cagliari e da Arbatax e capirete che per varcare il Tirreno, per scelta o per necessità, bisogna andare ad Olbia. Ma c’è poco da capire, se non quanto già sappiamo. Ovvero che con queste strade ostaggio dei cantieri, in questa Sardegna senza ferrovie (che dire, invece, della nuova Freccia Rossa Milano-Roma?), abbiamo un governo nazionale scarica barili e una Giunta regionale che non dà segnali di vita dinnanzi ad una situazione che si annuncia drammatica, con le compagnie che fanno la voce grossa e con i sardi, ogliastrini e cagliaritani, che resteranno a terra".

Così in una nota il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias. "Il 31 marzo è domani, e ad oggi non è giunto alcun riscontro alla nostra Interrogazione depositata giusto una settimana fa e che - repetita iuvant - sottopongo ancora alla vostra attenzione, per dovere di condivisione", prosegue Corrias.

"Farò altrettanto se questa Giunta, silente e consenziente, ci darà un riscontro e si dichiari pronta alla battaglia per vedere riconosciuti i nostri sacrosanti diritti. Noi - conclude l'esponente dem - siamo pronti alla mobilitazione".