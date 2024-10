Manifesti a lutto ad Orgosolo per la "morte" della Polisportiva Supramonte che al suo interno conta 350 ragazzi delle varie discipline sportive: tutti i membri del direttivo "esasperati per la poca partecipazione alla gestione della società, con turni di lavoro volontario solo per pochi" si sono dimessi e da qualche giorno nei bar del paese sono stati affissi dei manifesti per annunciare il funerale della Polisportiva orgolese, che si terrà sabato prossimo.

E non sarà un funerale simbolico, ma un vero e proprio corteo funebre che partirà dalla palestra comunale fino al Municipio, dove saranno consegnate le chiavi della società a sindaco e giunta.

L'uscita di scena del vecchio direttivo è provocatoria e polemica: "In data odierna è venuta a mancare la Polisportiva Supramonte - si legge nel manifesto, che circola anche su Facebook dove ha avuto centinaia di condivisioni -. Il direttivo uscente ringrazia quanti hanno contribuito con la loro indifferenza alla morte della società. I funerali avranno luogo sabato 19 settembre alle ore 18 partendo dalla palestra comunale verso il municipio per consegnare le chiavi all'amministrazione comunale".

"La società ha numeri importanti - ha detto Francesco Rubanu, presidente uscente della società - lontani dai numeri degli anni scorsi quando si arrivava anche a 450, ma pur sempre notevoli. Perché le cose procedano bene ci vorrebbero almeno 50 persone che ruotano nella gestione di tutte le incombenze pratiche, organizzative e burocratiche: abbiamo diverse squadre di calcio, la squadra di Softball in serie B, diverse squadre di pallavolo e di basket. Invece ci troviamo sempre i soliti, 10 al massimo che mandiamo avanti tutto. Il nostro direttivo è in carica da sei anni, abbiamo già dato. La speranza è che con questo funerale provocatorio arrivino persone nuove per un nuovo direttivo, in quel caso siamo disposti ad affiancarli e ad aiutarli come possiamo".