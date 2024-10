Anas comunica che, per consentire lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione all'interno della galleria 'Teulargiu' (km 8,800), da mercoledì 7 marzo rimarrà chiusa al traffico la strada statale 389 Var, nel territorio comunale di Mamoiada, in provincia di Nuoro.

Nel dettaglio, la statale rimarrà interdetta alla circolazione tra il km 5,900 e il km 10,900, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 19.

IL PERCORSO ALTERNATIVO, segnalato in loco, è costituito dalla viabilità provinciale (ex SS 389). La deviazione si rende necessaria per la mancanza di spazi necessari all'interno della galleria e l'impossibilità di eseguire in sicurezza i lavori previsti in presenza di traffico.

I LAVORI prevedono l'adeguamento complessivo degli impianti presenti in galleria con una nuova illuminazione a led, per un valore totale dell'investimento di circa 3 milioni di euro. La conclusione dei lavori è prevista per sabato 17 marzo. Gli interventi fanno parte del piano di manutenzione programmata degli impianti tecnologici delle gallerie, affidati in regime di accordo quadro di durata triennale, lungo le strade statali sarde, per un investimento complessivo di 7 milioni di euro, che permetterà il mantenimento in efficienza degli impianti esistenti, il loro ammodernamento, nonché la realizzazione di interventi straordinari per aumentarne l'efficienza e il livello tecnologico, con conseguenti benefici per la sicurezza degli automobilisti.