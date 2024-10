Quelle immagini toccano il cuore. Un raid incendiario in piena regola, perpetrato da mani ignote a Sant’Elia, dietro piazza Falchi.

Le fiamme sono state notate dagli abitanti, e l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio.

Resta l’amarezza e la tristezza delle mamme e dei cittadini del quartiere: per Gabriella Paderi, rappresentate del comitato del quartiere, non ci sono dubbi, chi ha fatto questo gesto non ha cuore.