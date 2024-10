Il 23 agosto scorso un 35enne disoccupato di Chilivani, in stato di alterazione dovuta all'alcol, ha cercato di entrare in un bar della stazione ferroviaria. Respinto dall'esercente che non gli ha voluto servire alcolici, l'uomo si è allontanato verso i vicini binari seguito da due carabinieri della stazione di Ozieri.

Qui ha reagito con violenza all'intervento dei due militari dell'Arma colpendo uno dei due con una testata al volto. Ammanettato e portato in caserma ha continuato a inveire e minacciare i militari e, al termine degli accertamenti, è stato portato a Bancali, dove si trova tuttora detenuto in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.