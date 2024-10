E' morto a 83 anni monsignor Sergio Pintor. Era nato a Oristano il 16 novembre 1937. Ordinato presbitero nel 1961, nel 1969 conseguì la laurea in teologia pastorale alla Pontificia Università Lateranense. Fu nominato successivamente viceparroco della cattedrale di Oristano, sua parrocchia di origine, e assistente diocesano della gioventù maschile dell'Azione Cattolica; poi divenne direttore spirituale del seminario arcivescovile di Oristano.

Parroco di San Paolo Apostolo a Oristano dal 1972 al 1973, da 1981 al 1988 fu canonico del capitolo metropolitano. Per anni membro della Commissione presbiterale regionale della Sardegna e docente invitato alla Pontificia università urbaniana. Il 24 settembre 1985 fu nominato prelato d'onore di Sua Santità. Vicedirettore dell'Ufficio catechistico nazionale dal 1988 al 1996, anno in cui divenne direttore dell'Ufficio nazionale CEI per la pastorale della sanità; è anche segretario della Consulta nazionale per la pastorale della sanità.

Il 29 settembre 2006, papa Benedetto XVI lo nominò vescovo di Ozieri; succedette a Sebastiano Sanguinetti, precedentemente nominato vescovo di Tempio-Ampurias. L'8 dicembre successivo riceve l'ordinazione episcopale, in piazza Garibaldi ad Ozieri, dall'arcivescovo Paolo Romeo. Dal 1º ottobre 2010 era membro e segretario della Commissione episcopale della CEI per il servizio della carità e la salute. Il 16 novembre 2012, al compimento del 75º anno di età, presentò la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Ozieri.