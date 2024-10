Le foto del giorno su SardegnaLive.net: mettete dei fiori nei vostri cannoni, ancor meglio, lasciate che gli scavi archeologici nel quartiere della Marina, a Cagliari, vengano invasi da erbe e piante infestanti.

Sopravvissuta a tanti secoli e anche ai bombardanti del 1943, in un post pubblico su Fb, anche lo scrittore cagliaritano, Sandro Mascia ironizza sulla vergognosa situazione: “Accade mentre gli "intellettuali" kalaritani polemizzano per le scalette di S. Teresa, ma tra le rovine della Chiesa di S. Lucia crescono le piante sulle tombe. Perché non mettete i pomodori?”.

Il monito ironico ma abbastanza attuale sui social è indirizzato soprattutto al Comune e agli uffici competenti, affinché turisti e visitatori non vedano il degrado e l’incuria su un bene storico importante della città.