Sono a buon punto i lavori di ristrutturazione della Chiesa campestre di San Giovanni Battista a Ittiri. L’edificio, chiuso da alcuni, necessitava di diversi interventi di riqualificazione.

Oggi è stato fatto il punto della situazione sullo stato degli interventi, resi possibili grazie al finanziamento di un privato, l’azienda Argilliti Srl, che grazie all’intermediazione del Sindaco Antonio Sau, ha deciso di rivolgere la propria donazione verso la chiesa di San Giovanni, tanto cara alla comunità.

Il progetto è stato possibile anche grazie all’aiuto e al sostegno del Comitato San Giovanni Battista e di Don Virgilio, che prima, hanno riproposto la festa in onore del Santo, in programma il 24 Giugno, poi hanno avviato un progetto di raccolta fondi di successo (raccolti 20 mila euro) per riaprire al pubblico la chiesa campestre, chiusa e sconsacrata dal 1981.

I vertici aziendali hanno accolto la proposta dell’amministrazione comunale di devolvere la loro donazione verso il progetto di ristrutturazione della Chiesa di Giovanni, per una somma pari a 100mila euro.

Per volontà della stessa ditta tutte le maestranze impiegate nei lavori, tra cui la Bf Costruzioni, sono del territorio di Ittiri. Una sinergia di forze che ha reso possibile restituire alla comunità non solo un bene storico culturale ma una parte della tradizione ittirese.

La Festa di San Giovanni è un sentito momento di incontro della comunità, che nella ricorrenza di quest’anno, vedrà non solo i festeggiamenti, ma anche la consacrazione da parte del Vescovo della chiesa ridonata all’intero paese.