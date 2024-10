Ieri mattina, la polizia ha fermato e denunciato due persone per tentata truffa.

I due giovani hanno raccontato agli agenti di essere soci di una cooperativa denominata "Azzurra 2010", che si occupa del reinserimento sociale, e di essere a Cagliari per raccogliere dei fondi.

I due fermavano gli automobilisti che entravano nei parcheggi del Brotzu e consegnavano loro un depliant e una ricevuta come garanzia dell'offerta fatta per i bambini malati, ma non per la cooperativa. Dagli accertamenti è emerso che i due avevano precedenti per truffa, avevano già incassato quasi 400 euro di offerte che probabilmente avrebbero tenuto per loro.