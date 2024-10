"Ti brucio i locali, stai attento a te e alla tua famiglia, vi taglio la gola". Minacce da parte di due individui ai danni di alcuni ristoratori del quartiere Marina, pesanti richieste di somme di denaro. Episodi che hanno costretto i titolari degli esercizi commerciali della zona di rivolgersi alle forze dell'ordine: Grazie al tempestivo intervento della squadra Mobile della Questura, con l'ausilio dei "Falchi", sono stati predisposti appostamenti per rintracciare in due responsabili: in manette sono finiti i due sassaresi Salvatore Sogos, del '63, residente a Cagliari e Luigi Carta, del 54, anche lui residente in città.

Per loro le accuse sono pesanti, responsabili nella flagranza e in concorso tra loro del reato di estorsione aggravata. Il blitz ha avuto epilogo con un incontro organizzato per la consegna dei soldi del pizzo, ma il tutto era seguito dai poliziotti a debita distanza. Nel momento opportuno i due aggressori - strozzini sono stati bloccati e ammanettato.