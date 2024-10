Ha chiesto 50 euro alla madre che si è rifiutata di darglieli e allora lui ha iniziato a minacciarla, a mettere a soqquadro la casa e a danneggiare gli arredi. Alla vista dei carabinieri poi il giovane ha preso un mattone e l’ha scagliato contro di loro.

E’ questo quanto ricostruito dai militari che intorno alle 2 della mattina sono intervenuti in una casa di Villacidro per bloccare e arrestare un 24enne, accusato di estorsione, maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In manette è finito Fabio Pia, disoccupato e pregiudicato di Villacidro, già arrestato per gli stessi reati nel 2013.