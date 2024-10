Ha chiesto dei soldi agli anziani genitori, ma non accentando un no come risposta ha iniziato a distruggere tutto ciò che era in casa.

Spaventati per la reazione del figlio, in stato di alterazione per l’uso eccessivo di alcool, gli stessi genitori ieri notte hanno allertato i carabinieri.

I militari giunti sul posto hanno trovato l’uomo all’interno della sua abitazione, mentre la madre e il padre si sono rifugiati in macchina.

In manette per maltrattamenti, minacce e danneggiamento, è finito Riccardo Busia, 38enne di Porto Torres, con diversi precedenti.

Il Tribunale Monocratico di Sassari ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai genitori.