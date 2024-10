L'intervento di un agente fuori servizio della Polizia ha evitato che una lite scoppiata tra due passeggeri di un treno partito da Macomer e diretto a Cagliari degenerasse. Il fatto è avvenuto vicino alla stazione di Solarussa.

Protagonisti un uomo di 48 anni, residente in provincia di Nuoro, e uno di 46, di Oristano. Il primo, stanco delle insistenti richieste di una elemosina da parte del secondo ha tirato fuori un coltello e lo ha minacciato.

A quel punto è intervenuto il poliziotto che è riuscito a ristabilire la calma e tranquillizzare i passeggeri.

All'arrivo alla stazione di Oristano i due protagonisti della lite, entrambi pluripregiudicati, sono stati consegnati alla Polizia ferroviaria che ha denunciato il primo per minaccia aggravata dall'uso del coltello e il secondo per porto abusivo di arma, un coltello che teneva nascosto in tasca.