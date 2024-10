Si svolgerà domani a Sassari l'autopsia sul corpo di Davide Budroni, il 55enne morto all'alba di mercoledì scorso a Chiaramonti per un malore dopo essere stato ammanettato a terra da due carabinieri, intervenuti perché cercava di entrare con la forza in un bar per bere alcolici. Sul decesso la Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta e la pm Enrica Angioni ha conferito oggi l'incarico al medico legale Salvatore Lorenzoni. L'esame servirà per chiarire le cause della morte.

Al tentativo di Budroni di introdursi nel locale, la barista si era chiusa dentro e aveva chiamato di carabinieri. Sul posto erano arrivati due militari della Stazione di Martis, che avevano cercato di calmare il 55enne, in evidente stato di alterazione. L'uomo si era però scagliato contro di loro, costringendo i carabinieri a immobilizzarlo a terra e ammanettarlo. Da qui la richiesta di intervento del 118, ma nell'attesa Budroni aveva avuto un malore. All'arrivo dell'ambulanza gli operatori avevano cercato di rianimarlo, ma inutilmente.