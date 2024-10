A seguito della variazione di bilancio recentemente approvata dal Consiglio regionale, il Comune di Chiaramonti ha ottenuto finanziamenti per oltre 3 milioni di euro, per la realizzazione di opere strategiche cruciali per il territorio. Lo fa sapere, tramite un comunicato, il sindaco Luigi Pinna.

L'importante somma di denaro verrà così utilizzata: 2 milioni di euro destinati alla ristrutturazione delle ex scuole medie, che saranno trasformate per un nuovo uso, arricchendo così le infrastrutture comunali; 500.000 euro per il completamento del terzo lotto dei parcheggi nei giardini, migliorando l’accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici; 170.000 euro per la ristrutturazione della casa museo dedicata a Francesco Cossiga, acquisita nel 2023, che diverrà un importante luogo di cultura e storia; 200.000 euro per la realizzazione del collettore fognario, un progetto fondamentale per migliorare la gestione delle acque reflue e ridurre l’inquinamento e i costi energetici. "Questa iniziativa - afferma Pinna - è attesa da oltre due decenni e rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture e della qualità della vita dei nostri cittadini"; infine, 350.000 euro saranno destinati alla costruzione di una palestra nel complesso scolastico, migliorando l’offerta formativa e sportiva per i nostri giovani studenti.

"Voglio sottolineare l’importanza del mio coinvolgimento diretto e personale nei lavori del consiglio regionale a Cagliari, dove ho trascorso tre giorni intensi per rappresentare e difendere gli interessi di Chiaramonti - commenta il primo cittadino -. La mia presenza in questo contesto ha giocato un ruolo cruciale nell’assicurare che la voce del nostro Comune fosse non solo ascoltata, ma anche valorizzata nelle decisioni prese. Il mio impegno in questa sede è stato determinante per ottenere i finanziamenti che saranno necessari a realizzare questi progetti vitali, dimostrando la nostra capacità di influenzare positivamente le decisioni a livello regionale per il bene della nostra comunità".

"Inoltre - aggiunge Pinna -, è doveroso riconoscere il lavoro eccezionale svolto dalla nostra Giunta e dal Consiglio Comunale, che hanno lavorato incessantemente per il bene della comunità. Un ringraziamento speciale va anche all’Ufficio Tecnico del Comune, sempre pronto a programmare e progettare, garantendo che questi progetti diventino realtà. Questi finanziamenti rappresentano un punto di partenza importante per la nostra amministrazione e per Chiaramonti. Abbiamo in cantiere ulteriori progetti - conclude - che testimoniano la nostra dedizione e il nostro impegno nel migliorare continuamente la qualità della vita dei nostri cittadini".