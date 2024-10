Chiara è una mamma e una professionista affermata, con un lavoro che le assorbe buona parte dell’energia e del tempo di una giornata. Ma è anche una persona che ha raggiunto il suo sogno: diventare campionessa del mondo di apnea, la disciplina che ama.

In un incontro aperto al dialogo con il pubblico, che si terrà giovedì 5 luglio alle 17.30 al Lazzaretto di Sant’Elia, Chiara racconterà quali sono le chiavi psicologiche e mentali per ottenere questi risultati, alle quali tutti possono accedere per raggiungere i propri obiettivi. E come si trova la forza di seguire un sogno fino al traguardo.

Insieme a lei ci saranno altri importanti campioni dello sport che spiegheranno come sono arrivati a raggiungere traguardi impensabili: Max Sirena, skipper di Luna Rossa, Angelo Lobina, alpinista, primo sardo a salire sull’Everest, Giuseppe Solla, iron man.

Presentati e moderati da due persone meravigliose dello spettacolo e dello sport: Massimiliano Medda, presentatore, artista e, ora, anche maratoneta, Roberto Zorcolo, triatleta e scrittore.

Persone che hanno raggiunto traguardi straordinari con impegno e dedizione, come ha fatto Chiara: «L’impossibile che diventa possibile attraverso un percorso mentale ed emozionale ricco, avvincente e complesso. Come tutti quelli che accade di fare nella vita quando si ha la fortuna di credere fortemente in qualche cosa».