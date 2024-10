“Viaggeremo solo in Italia per rilanciare il turismo nel nostro bellissimo Paese”. Lo aveva annunciato a giugno Chiara Ferragni e così i fan, oltre 20 milioni su Instagram, in questo mese hanno conosciuto, attraverso le ‘stories’ della coppia più seguita d’Italia, posti meravigliosi della nostra Penisola.

Ieri, l’imprenditrice digitale ha comunicato le prossime tappe. C’è anche la Sardegna.