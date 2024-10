Non si ferma l’ondata di denunce a Sassari per violazioni delle norme contro la diffusione del Coronavirus.

101 i controlli effettuati ieri tra esercizi commerciali e persone. Due uomini sono state denunciati in quanto, dopo aver chiamato gli agenti per il rilevamento di un incidente, non hanno saputo fornire una valida giustificazione della loro presenza in giro.

Inoltre Tre persone della stessa famiglia, tutte maggiorenni, provenienti da un altro Comune, sono state fermate insieme in auto.