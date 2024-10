“Dobbiamo promuovere la competitività del sistema produttivo sardo nei settori del turismo, dell’artigianato e del commercio, anche attraverso la partecipazione qualitativa alle fiere di settore e l’organizzazione di eventi mirati alla diffusione dell’immagine della Sardegna e del suo patrimonio naturale, paesaggistico e culturale”.

A rimarcarlo è stato l’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa, che ha illustrato l’accordo quadro sottoscritto con Uniocamere (in rappresentanza delle Camere di commercio di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari).

Alla conferenza stampa di ieri erano presenti, anche, Ferdinando Faedda (presidente di Uniocamere), e presidente della Commissione Attività produttive del Consiglio regionale, Piero Maieli.

L’accordo annuale prevede la realizzazione di azioni, programmi e progetti per favorire la penetrazione delle imprese sarde nei mercati, nazionale ed estero:

“Sono previste attività comuni per migliorare l'offerta della ‘destinazione Sardegna’ – ha aggiunto Chessa -. Tra queste, organizzazione di eventi e manifestazioni, in Italia ed all’estero, in favore delle imprese turistiche, artigiane e commerciali; realizzazione di attività di animazione economica per l’individuazione di nuove azioni, programmi e progetti che supportino le imprese; attivazione di percorsi conoscitivi in Sardegna per i mercati turistici di riferimento, al fine di migliorare la conoscenza del territorio regionale. Tra gli attori che concorrono alla formazione dell’offerta turistica regionale, rivestono primaria importanza proprio le Camere di commercio”.

Inoltre saranno individuati temi di interesse, i mercati di riferimento ed i progetti da condividere.