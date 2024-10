Nella notte fra venerdi e sabato, sono stati rubati 20 cuccioli di cane da caccia, razza segugio italiano, all’interno di un allevamento in località Santu Salvadore, nell’agro di Cheremule.

I cani, tutti muniti di microchip e pedigree, per un valore di circa 40.000 euro, sarebbero stati messi in vendita ai cacciatori della provincia che li considerano ottimo ausilio per le loro attività.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bonorva.