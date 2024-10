Martedì scorso Cheremule ha festeggiato i 103 anni di zio Andrea Pittalis. Anche se la pioggia e il freddo di questi giorni non gli hanno permesso di essere presente alla messa di ringraziamento, “Tziu Andria” ha voluto aprire le porte ai tanti amici e compaesani che si sono voluti stringere intorno al nonnino del paese per un abbraccio e i classici auguri.

Un’aria di festa, quindi, dove, tra i saluti e i ricordi, zio Andrea non si è voluto sottrarre alle immancabili fotografie, senza far mancare il suo classico sorriso.

Nonostante qualche acciacco, conduce una vita serena assistito dai suo familiari. Dal carattere semplice, ha sempre vivo nella sua mente i tanti mestieri che ha svolto nella sua vita, senza dimenticare la laboriosità che lo ha sempre contraddistinto. «Un periodo tagliavo anche i capelli», ha ricordato con quella risata contagiosa che non lo abbandona mai.

Un uomo di grande fede e devozione tanto che, in occasione delle processioni religiose, non manca mai di affacciarsi all’uscio della porta. Di contro, riceve i saluti dei cheremulesi che lo considerano, ormai, una vera istituzione del paese. Alla festa non è voluta mancare l’Amministrazione comunale, capeggiata dal Sindaco Salvatore Masia. La serata si è conclusa con il taglio della torta e con un’immancabile bicchiere di vino anche per il festeggiato, per l’occasione circondato dai figli e dai nipoti.