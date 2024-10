"Sito che vince non si cambia". Ancora una volta, il festival internazionale"Time in Jazz", giunto alla sua trentunesima edizione, farà tappa nel parco dei petroglifi di Museddu, a Cheremule, per una serata interamente dedicata agli appassionati.

"Cheremule, Domus, Jazz e Folk", questo è il titolo dell'evento, promosso dalla nuova Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Antonella Chessa, in collaborazione con l’Associazione “Tradizioni popolari di Cheremule” e la Consulta giovanile, che si terrà sabato 11 agosto nel sito archeologico tra i più famosi del Meilogu.

Sotto la direzione artistica di Paolo Fresu, si esibiranno alle 20.30, il "Duo Fantafolk" composto da Andrea Pisu (launeddas) e Vanni Masala (organetto diatonico), due artisti sardi che, grazie alla loro capacità e alla piena padronanza del repertorio tradizionale, si sono aggiudicati l'ambito premio "Mario Carta" nel 2016.

Alle 21.30 si esibirà, invece, la "Fanfarai Band", un gruppo musicale multietnico, composto da artisti provenienti dalla Francia e dal Maghreb, che proporranno un concerto itinerante.