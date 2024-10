Due malviventi hanno fatto irruzione stamattina nell'ufficcio postale di Cheremule armati e col viso coperto.

Dopo aver costretto un impiegato a consegnare loro i soldi della cassa, appena 500 euro, son fuggiti via a bordo di un motorino facendo perdere le tracce di sè. Pochi minuti dopo la rapina è arrivato all'ufficio un furgone portavalori con dentro 30mila euro, ma i banditi, evidentemente non professionisti, avevano sbagliato i tempi ed erano già andati via. I carabinieri accorsi subito sul luogo hanno disposto posti di blocco in tutta la zona.