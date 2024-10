Previsioni per giovedì 21 novembre 2019

Cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna occidentale principalmente nella seconda parte della giornata.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento in entrambi i valori. Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: generalmente mossi con moto ondoso in aumento sui settori occidentali dalla serata.

Previsioni per venerdì 22 novembre 2019

Cielo nuvoloso con deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna occidentale. Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata. Temperature: stazionarie o in leggero aumento in entrambi i valori. Venti: deboli dai quadranti meridionali con locali rinforzi.

Mari: generalmente mossi o molto mossi. Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo prevalentemente nuvoloso e non si escludono precipitazioni. Le temperature minime sono previste in aumento sabato e in diminuzione domenica, le massime non dovrebbero subire sostanziali variazioni. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali in possibile rotazione domenica da quelli settentrionali. I mari sono attualmente previsti molto mossi o agitati. (fonte Arpas)