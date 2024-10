Saranno circa 100 aziende/operatori che, per tre giorni, proporranno il meglio del cibo e delle bevande sarde all’interno degli spazi di Promocamera a Sassari.

“Che Gusto!” è il titolo della manifestazione curata da Event Sardinia di Checco Cadoni con la collaborazione dell’agenzia La Mirò di Marco Campus, di Cibus Loci e di Composita di Francesco Pintus, in collaborazione della Camera di Commercio di Sassari e Promocamera e delle principali Associazioni di Categoria del nord Sardegna (Confcommercio, CIA, Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, Confindustria, CNA e Confcooperative), oltre che de La Nuova Sardegna e Db Information.

Da venerdì 15 a domenica 17 marzo i visitatori troveranno una selezione di ciò che il panorama sardo offre in termini di cibo e bevande, con diverse novità e prodotti di nicchia: pasta fresca e secca, dolci tipici, seadas, panadas, miele, bottarga, olio, vini e spumanti, birre artigianali, pizze gourmet, confetture, sott’oli, formaggi ovini, vaccini e caprini, salumi, la rarissima pompia, vari tipi di pane, compreso quello fatto con lievito naturale e cotto nel forno a legna, gelati artigianali, caffè biologico, prodotti a base di canapa, zafferano, prodotti a base di mirto, ricci, liquori artigianali, torrone e altro ancora.

Prevista anche la presenza di oltre 20 aziende del progetto Food&Wine Market Place, provenienti dal sud della Francia, dalla Corsica, dalla Liguria e dalla Toscana, che porteranno i loro prodotti tipici e consentiranno di creare uno scambio anche culturale.

La giornata di venerdì, dopo l’inaugurazione in programma alle 11.00prima dell’apertura al pubblico (17.00-23.00), sarà riservata, dalle 9.30 alle 16.30, ai soli professionisti, per incentivare scambi e relazioni, con la presenza di alcuni Buyer regionali.

Nelle giornate di sabato e domenica l’attività andrà avanti ininterrottamente dalle 11.00 alle 23.00. Non mancherà un’area incontri dove, in presenza del pubblico, gli operatori/imprenditori presenti al salone racconteranno la storia aziendale, presenteranno i prodotti di punta e i progetti per il futuro.

Uno dei punti forti sarà “La Nuova Forum”, un grande spazio personalizzato con un’accattivante e originale scenografia e attrezzato con impianto audio, grande schermo a Led e telecamere, nel quale si terranno i principali “show” ed incontri tematici.

Lo spazio sarà coordinato da Tommaso Sussarello, enogastronomo e Pasquale Porcu, giornalista specializzato, coadiuvati da Claudia Tronci, che condurrà le giornate con eleganza e competenza, grazie all’esperienza maturata con la sua trasmissione Cucina Claudia, che va in onda sull’emittente regionale Sardegna1. Si terranno master-class e show-ccoking, degustazioni guidate, piccole conferenze, presentazioni di libri ed incontri con professionisti, studiosi e produttori.

Nel padiglione Promocamera sarà possibile visitare anche diverse sezioni culturali, a partire da Archeo&Cibus, dedicata al cibo nelle principali epoche storiche (dal periodo nuragico al romano, sino ad arrivare al medievale, con allestimenti tematici), con il coordinamento di Piermario Cesaraccio, con il contributo scientifico dell’archeologo Franco Campus (con la mostra "pane, vino e gli altri alimenti dei nuragici: l'agricoltura in età nuragica", gentilmente concessa dall'amministrazione comunale di Ittireddu), e dello specialista Giovanni Romano per al parte romanica.

Per l’occasione verrà allestita anche una locanda medievale, dove si serviranno zuppe e altre pietanze riconducibili a quel periodo, come attività facente parte del progetto di recupero delle tradizioni medievali portato avanti dal Priorato delle Antiche Contrade di Torres. La parte gastronomica sarà curata dallo chef-ristoratore Fabio Nurra.

Infine, verrà allestito un percorso sensoriale al buio, dall'agenzia La Mirò con la collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi, dove si potranno vivere emozioni e sensazioni forti in assenza di luce.