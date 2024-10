Venivano denominati "rossoneri", "laziali" e "berretti verdi" i carabinieri, gli agenti della polizia e i militari della guardia di finanza.

Era il gergo utilizzato in una chat comune sull'applicazione Whatsapp chiamata "Uomini di m...", utilizzata per segnalare la presenza di controlli nelle strade. In seguito ad una perquisizione per droga, la guardia di finanza di Olbia ha scoperto anche questi dettagli nel cellulare di un 35enne olbiese, già noto alle forze di polizia per spaccio di droga.

L'uomo, fermato dei pressi della stazione di Olbia, è stato trovato in possesso di 110 grammi di marijuana e arrestato per traffico di sostanze stupefacenti.