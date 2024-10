«La nostra città non ha mai dato segnali di intolleranza. Sono qui perché quest'atto non venga minimizzato e per far capire che, comunque, questi atti devono essere respinti e non devono essere tollerati».

Il sindaco di Sassari Nicola Sanna questa mattina ha manifestato solidarietà all'imprenditrice di origine marocchina che, nei giorni scorsi, ha visto danneggiato l'ingresso del suo ristorante, in vico al Duomo nel centro storico di Sassari.

«Per la conoscenza che abbiamo della nostra città, possiamo dire che non ci sono organizzazioni anti-islamiche – ha detto il sindaco –. Possono esserci degli stupidi, invece, che decidono di mettersi in mostra con degli atti vandalici come questo. Sono dell'idea, invece, che sia necessario accrescere la conoscenza reciproca, tra popoli, perché è l'ignoranza che alimenta la paura».

Il primo cittadino ha quindi fatto visita al locale e ha preso visione dei danni provocati dal gesto vandalico. Questa mattina, inoltre, la titolare del negozio, con il contributo di alcuni cittadini sassaresi, ha avviato i lavori di ripristino della cancellata che è stata divelta.