Far incontrare studenti di paesi diversi (in questo caso Italia e Spagna) costituendo gruppi di musica da camera. È questo l’obiettivo di “Chamber music in motion”. il titolo del progetto musicale di studio in comune a cui hanno recentemente aderito il conservatorio Canepa e il liceo musicale Azuni di Sassari.

L'orchestra salirà sul palco del Liceo Musicale Azuni, in via De Carolis, mercoledì 3 aprile per poi esibirsi nella sala Sassu del Conservatorio giovedì 4 aprile alle 19.00. Il gruppo di lavoro, condividendo difficoltà e obiettivi, è riuscito a concretizzare in questi giorni un'esperienza di collaborazione tra culture diverse. Trenta studenti di vari strumenti e una decina di docenti presentano ora il frutto di ore e ore di prove d'insieme.

Un progetto portato avanti grazie anche alla collaborazione con l’Erasmus. Dopo un anno di contatti, accordi, discussioni su problemi di varia natura, dal trovare l'alloggio per i dodici studenti e i quattro docenti provenienti dalla Spagna, alla scelta del repertorio da far studiare ai ragazzi per poi presentarlo in concerto, gli studenti provenienti dal conservatorio iberico sono stati accolti con entusiasmo dai loro colleghi sassaresi.

Un grande supporto è arrivato anche dagli insegnanti del Canepa e dell'Azuni, coordinati dal professor Stefano Mancuso del conservatorio sassarese, che hanno messo la loro esperienza al servizio del progetto che nasce da un'idea di un gruppo di docenti del conservatorio de La Val d'Uixó, tra i quali Antonio Ruano Nacher e Maria Tamarit Sales, supportati dal direttore Juan Carlos Fernandez.