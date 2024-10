Entro dieci giorni il confronto sulla chimica verde per portare la vertenza all’attenzione del governo nazionale, un primo tavolo informativo sulla Sanità, e l’avvio della discussione sulla Finanziaria.

Sono questi gli impegni presi con Cgil, Cisl e Uil dal governatore Christian Solinas a margine dell’incontro di stamattina convocato, insieme all’assessora Anita Pili, per definire come proseguire la discussione su Agenda Industria. Lunedì invece, si terrà un incontro con l’assessora del Lavoro Alessandra Zedda sulle politiche del lavoro.

Tra gli altri temi trattati, i piani di rilancio per le aree di crisi, innovazione, reti, infrastrutture e semplificazione “C’è un accordo di concertazione per tracciare le linee programmatiche dello sviluppo insieme a Cgil, Cisl, Uil e parti datoriali, che coinvolgerà anche università, enti di ricerca, assessorati ed enti regionali, Sfirs, rappresentanze territoriali – hanno detto i segretari generali di Cgil Cisl e Uil Michele Carrus, Gavino Carta e Francesca Ticca, che considerano “Positivo questo percorso perché restituisce centralità alle politiche industriali per tutti i settori produttivi”.

L’attesa dei sindacati è, ora, quella di rendere operativa la discussione, sulla base delle scelte di indirizzo e degli atti della programmazione unitaria, il cui impianto va confermato. L’auspicio è che entro un mese vengano alcune azioni concrete per affrontare nodi critici storici, dall’energia al rapporto con Eni, dal rilancio delle aree industriali e di quelle interne fino alle bonifiche, alle infrastrutture e alla semplificazione delle procedure.