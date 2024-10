Sorridente, pieno di vita sul web, in particolare sui social (instagram e Fb), non disdegna la sua ammirazione per i sardi e la loro terra che scrive 'Incredibile'.

Cesare Cremonini è in Sardegna per un pò di meritato relax, sole, vacanze e mare, nella splendida cornice del Golfo di Orosei: a tavola dice "Non si gioca con il pane Carasau" e posta la foto con cui ha ricreato l'isola. "Grazie a tutti gli amici di questa terra incredibile che in questi giorni mi hanno dato tanto - ha scritto al termine delle sue vacanze - non posso citarvi tutti ma ogni persona incontrata mi ha riempito di affetto e grande generosità".