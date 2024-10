“Mantenere fermo e costante il rapporto con le Diocesi sarde affinché tutti gli interventi realizzati attraverso la collaborazione con la Regione siano adeguati e produttivi per la nostra gente. È necessario riscoprire nella politica il talento dell’ascolto”.

Lo ha ribadito, questa mattina, il presidente della Regione Christian Solinas che ha incontrato a Cagliari i componenti della Conferenza episcopale sarda.

Tra i temi trattati anche il rilancio del protocollo d’intesa tra la Regione e la Conferenza “Attraverso – queste le sue parole – accorgimenti che rendano più snelle quelle procedure per razionalizzare gli interventi su beni culturali, sanità, formazione professionale, inclusione sociale”.

Per il Governatore è anche importante “l’attenzione della Regione per gli Oratori, quali strutture di educazione, presidio per i territori e punto di riferimento per migliaia di ragazzi”, rimarcando come anche nell’ultimo documento di riprogrammazione finanziaria “la Giunta abbia avuto una significativa sensibilità in questo senso”.

Ai Vescovi il Governatore ha chiesto “Un fattivo contributo per contrastare lo spopolamento, per restituire dignità al lavoro e per una riscrittura del sistema della formazione professionale che sia in grado di contrastare l’abbandono scolastico”.