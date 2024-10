Si terrà domenica 11 novembre, giorno in cui cento anni fa si concluse ufficialmente la prima guerra mondiale, la cerimonia per la giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate a Villanova Monteleone.

Gli eventi, predisposti dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Quirico Meloni, avranno inizio alle 9.45 con il ritrovo delle autorità civili e militari presso il municipio. Subito dopo partirà il corteo accompagnato dalla locale banda musicale ”Euterpe” verso il monumento ai caduti dove sarà deposta una corona di alloro.

Alle 10.00 Don Francesco Tavera celebrerà la Santa Messa seguita dal discorso del primo cittadino. Alle 10.45 il corteo si sposterà in cimitero dove verrà deposta un’altra corona di alloro nell’ossario comunale per poi fare rientro in municipio.