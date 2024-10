Si era avventurato fra i sentieri di Is Cannoneris alla ricerca di funghi, ma gli amici, dai quali si era allontanato, non lo hanno più ritrovato.

C'è forte apprensione per un 76enne cagliaritano del quale non si hanno più notizie da questo pomeriggio. L'uomo era in compagnia di due amici nelle montagne di Domus de Maria quando si è perso fra la fitta vegetazione della zona attorno alle 13.

L'anziano ha contattato telefonicamente i compagni, comunicando loro di essersi smarrito, ma la mancanza di copertura telefonica nell'impervio territorio ha impedito loro di mettersi nuovamente in contatto con l'anziano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Corpo forestale di Pula, coadiuvati dai barracelli di Pula e dai carabinieri di Domus de Maria, impegnati dalle 15 nel difficile tentativo di rintracciare il cercatore di funghi: una missione proibitiva resa più complicata dall'arrivo del buio.