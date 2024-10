Gli Agenti della Squadra Volante di Cagliari hanno tratto in arresto SARR Serigne Mbacke, 24enne con precedenti di polizia e Sene Mamadou, pluripregiudicato, entrambi senegalesi per i reati di tentato furto aggravato in concorso. Per Sene l’accusa è anche quella di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella tarda serata di domenica il Centro Operativo ha inviato tre equipaggi in Via Roma, dove erano stati segnalati tre cittadini stranieri intenti a trascinare di peso un motociclo.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato i tre soggetti segnalati che, accortisi dell’arrivo delle volanti, hanno abbandonato il ciclomotore dandosi alla fuga in diverse direzione.

Prontamente inseguiti dai poliziotti, uno è stato raggiunto e bloccato alla stazione dei pullman mentre l’altro ha tentato di dileguarsi tra le bancarelle ed è stato rincorso e poi raggiunto da un altro operatore.

Il giovane, nel tentativo di divincolarsi, ha opposto resistenza procurando ad un operatore delle ferite giudicabili guaribili in tre giorni. Il terzo è riuscito a fuggire.

Dagli accertamenti è emerso che il mezzo era stato rubato poco prima nella Via Baylle e che i tre soggetti, al fine di sbloccare il manubrio, avevano sbattuto ripetutamente la ruota anteriore dello scooter contro il bidone in ferro della spazzatura. Il mezzo presentava il blocco a sterzo forzato e il baule porta oggetti completamente danneggiato.