La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità cinese He Wang, 30enne. Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei serrati controlli operati dai poliziotti della Polizia di Frontiera dello scalo aereo “Mario Mameli” di Elmas, eseguiti anche alla luce dell’arresto dello scorso 22 gennaio di un altro cittadino cinese per il possesso di un passaporto falso, l’uomo è stato fermato mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto a Barcellona.

All’atto del controllo documentale, attraverso una specifica apparecchiatura in dotazione ai poliziotti, è stato riscontrato che il soggetto aveva sostituito la fotografia del titolare inserendo la propria e aveva falsificato il visto d’ingresso.

Le immediate verifiche effettuate anche tramite l’Ambasciata di Taiwan hanno permesso di avere la conferma che il documento in questione fosse palesemente falsificato. Tratto in arresto, dagli accertamenti effettuati tramite la Banca Dati è emerso che He Wang fosse già stato arrestato dalla Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Olbia per il medesimo reato il 5 marzo scorso.

Nella mattinata odierna è stato giudicato con rito direttissimo e condotto presso il Carcere di Uta.