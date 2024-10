Nel tardo pomeriggio di ieri, 25 settembre, i militari della Stazione di Cagliari San Bartolomeo hanno arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, Cristian Musiu, 48enne di Quartu Sant’Elena, con precedenti.

L’uomo, fermato in via Schiavazzi a Cagliari, avrebbe tentato di sottrarsi al controllo dei militari e cercato di darsi alla fuga. Prontamente bloccato dai carabinieri, uno dei quali è rimasto leggermente ferito a una mano, 3 i giorni di cure, è stato arrestato e condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Inoltre, il 48enne, che sarebbe stato trovato con un grammo di cocaina, sarà segnalato alla competente prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti