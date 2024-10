Nei giorni scorsi la Polizia, dopo una rapida indagine, ha denunciato all’autorità giudiziaria un uomo residente nella penisola per il reato di truffa online ai danni di un giovane nuorese.

Quest’ultimo, dopo essere entrato su un sito di incontri, è stato telefonicamente convinto da una sedicente escort, prima dell’incontro, a versare la somma di 100 euro sulla sua carta prepagata.

La donna, però, non si è presentata all’appuntamento giustificandosi col fatto che il versamento non le è mai arrivato e contestualmente chiedendo un ulteriore accredito, prontamente effettato dal giovane nuorese. Nonostante aver pagato altri 100 euro, la donna non si è presentata all’incontro ripetendo il “giochetto” altre volte.

Dopo l’ennesimo versamento effettuato e l’ennesima “buca”, il malcapitato si è reso conto di esser stato truffato e si è recato presso gli uffici della Questura di Nuoro per fare denuncia.

Dagli accertamenti è poi emerso che il conto corrente nel quale erano stati versati i soldi era intestato a un pluripregiudicato della penisola con svariati precedenti penali proprio per truffa.

La Polizia coglie l’occasione per invitare i cittadini a prestare massima attenzione agli annunci online e ad evitare versamenti su conti correnti di persone sconosciute.