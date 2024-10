Va avanti ad Alghero il lavoro di pulizia delle vie e delle strade cittadine con il lavaggio a pressione. Da ieri, infatti, ha avuto inizio un nuovo ciclo di pulizie con lancia a pressione. Diverse le zone interessate, tra cui il centro storico. “Ringrazio il personale di Alghero Ambiente – così il Sindaco Mario Conoci – per l'impegno profuso in queste fasi della stagione in cui è importante intervenire con tempestività”.

Il nuovo servizio andrà avanti per tutta l'estate con particolare attenzione per il Centro Storico, area nella quale si concentra particolarmente l'afflusso nelle ore serali.

"Un rapporto proficuo nella gestione del servizio di igiene urbana – ha ribadito il primo cittadino – è fondamentale per raggiungere insieme il miglioramento dei servizi che la città si attende”.