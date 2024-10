Al termine del percorso amministrativo, è stato firmato il contratto di concessione tra il Comune di Cagliari e la società sportiva Promosport per il completamento e la gestione del centro sportivo polivalente di via Abruzzi, nel quartiere di Is Mirrionis.

L'area, posizionata tra via Abruzzi, via Campeda e via Mandrolisai, ospiterà un moderno centro di aggregazione sociale per il quartiere e la città: l'obiettivo è quello di offrire una molteplicità di servizi alla persona e alle famiglie. All'investimento complessivo, pari a 1 milione e 200mila euro, il Comune contribuirà per un importo di circa 500mila euro.

Il progetto, con l'avvio dei lavori previsto nei prossimi mesi, prevede la riqualificazione di tutto lo spazio, con interventi di risanamento e completamento della struttura esistente e la realizzazione di un impianto esterno per l'utilizzo del centro polisportivo durante tutto l'anno. Accanto alla piscina principale, all'interno dell'edificio sarà realizzata una seconda vasca per l'insegnamento del nuoto, il nuoto neonatale, il recupero funzionale e l'acquaterapia.

Previste anche due aree palestra, quattro laboratori dedicati ai servizi alla persona e un punto ristoro con vista sulle vasche. Saranno presenti percorsi dedicati agli spostamenti su carrozzina, parcheggi riservati ai portatori di handicap, impianti di servoscala per accedere ai diversi piani, sedie a rotelle specifiche per gli ambienti umidi per facilitare l’ingresso e l’uscita dall'acqua, l'elevatore mobile di ingresso in vasca per permettere a tutte le fasce di utenti di accedere ed usufruire della struttura.

L'area esterna sarà concepita come un piccolo parco urbano, completo di servizi dedicati alla persona, alle famiglie e alle scolaresche e prevede la presenza di una piscina all'aperto fruibile per il nuoto e per altre attività ricreative con scivoli, cascate e giochi d'acqua. Il parco esterno sarà completato da un campo polivalente illuminato e attrezzato, utilizzabile anche per il baby-parking estivo.