“Con questo provvedimento si interviene sulla riorganizzazione dei servizi per il lavoro, garantendo il funzionamento di un servizio pubblico essenziale. Finalmente 379 lavoratori potranno ritornare al lavoro”.

Lo ha sottolineato l'assessore del lavoro, Mariano Contu, presentando alla stampa la delibera che prevede l’assunzione a termine da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro dei dipendenti dei dipendenti CSL e CESIL.

“L’Agenzia regionale per il lavoro - ha affermato il direttore dall'Agenzia, Stefano Tunis - procederà alla pubblicazione di un apposito avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse, per un’assunzione a tempo determinato, sino al 31 dicembre 2013. Da lunedì sarà attivo il portale https://servizilavoro. agenziadellavoro.it dove i lavoratori potranno presentare le loro candidature. La manifestazione d'interesse - ha precisato Tunis - per essere perfezionate, devono essere istruite online anche dall'Ente locale ospitante”

Una volta stipulati i relativi contratti di lavoro, l’Agenzia regionale per il lavoro metterà a disposizione delle amministrazioni locali interessate il personale attraverso l'istituto del comando.

“Il progetto - ha affermato l'assessore Contu - prevede la dislocazione nel territorio dell’Agenzia regionale per il lavoro attraverso sedi operative decentrate. A tal fine stiamo procedendo al trasferimento delle risorse, pari a 5 milioni di euro. Per la riforma globale del sistema, dovremo attendere la riforma nazionale per il riordino complessivo dei servizi per il lavoro”.