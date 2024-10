Nell’ambito dei programmati servizi antidroga gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cagliari ha arrestato Manuel Lacu, cagliaritano di 27 anni.

Gli Agenti da tempo monitoravano gli insoliti movimenti che avvenivano nei pressi di un garage di Via Sant’Avendrace, che Lacu aveva da qualche tempo preso in affitto.

Sabato scorso, durante le ore pomeridiane è scattato il blitz che ha permesso di scoprire la reale destinazione del garage. Durante la perquisizione è stata scoperta una vera e propria centrale dello spaccio, dove lo stupefacente veniva pesato e suddiviso in dosi singole. Sul “tavolo da lavoro” sono state rinvenute le sostanze stupefacenti più diffuse sul mercato.

Sono stati sequestrati, oltre al materiale necessario per la lavorazione, (bilancini, bustine per il confezionamento e coltelli per il taglio) 600 grammi di hashish, 520 di marijuana, 120 di cocaina e circa 4.000 euro in contanti.

L’arrestato, subito dopo l’attività di polizia giudiziaria, è stato accompagnato presso il carcere di Uta.

Lo scorso 23 aprile per fatti analoghi finì in cella suo fratello Fabio.