A Perfugas il Natale è arrivato in anticipo. Un anonimo giocatore ha centrato un 5 al Superenalotto vincendo 87.448,18 euro con una schedina giocata al Sisal Bar Da Maurizi, in via Berlinguer.

Il concorso nazionale continua a far sognare gli italiani e l'estrazione di oggi mette in palio un Jackpot di 74 milioni e 200 mila euro.