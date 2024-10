Centomila euro per rifare il look alla chiesetta capestre di Santa Lucia a Osini. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tito Loi, ha ottenuto dalla Regione Sardegna un finanziamento di 79 mila euro, cofinanziato dal Comune con altri 20.

Il progetto prevede il restauro, l’adeguamento, l’integrazione impiantistica, riorganizzazione e ottimizzazione funzionale della Chiesa di Santa Lucia.

A renderlo noto è l’esecutivo Loi sui social. Intanto sono stati affidati i servizi tecnici di ingegneria e secondo il crono-programma l'ultimazione dei lavori è prevista per giugno 2021.“Obiettivo dell'intervento di restauro – scrivono - è non solo recuperare, per quanto possibile, l'edificio ma soprattutto mantenere vivo il ricordo di una vecchia festività della comunità osinese che rischia di essere dimenticata. In questi giorni gli operai del cantiere comunale hanno provveduto alla pulizia della chiesa che è, ormai da tanti decenni, in stato di abbandono”.